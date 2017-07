Leto v Handlovej ponúka v lete koncerty, divadlo či tvorivé dielne

Ilustračná fotografia Foto: TASR Foto: TASR

Handlová 9. júla (TASR) - Koncerty, divadelné predstavenie, premietanie filmov pod holým nebom na Námestí baníkov či tvorivé dielne v mestskej knižnici budú súčasťou letných mesiacov v Handlovej. Handlovčania majú možnosť aj okúpať sa v mestskej plavárni, ktorá je výnimočne počas leta otvorená, informovala hovorkyňa Handlovej Jana Paulínyová.Koncerty a jedno divadelné predstavenie ponúkne podujatie Leto na námestí, ktoré pripravil Dom kultúry mesta Handlová a potrvá do 18. augusta. Námestie baníkov ním ožije vždy v piatok od 17.00 h, konať sa však bude len v prípade priaznivého počasia. Handlovčanom a návštevníkom mesta sa predstavia kapely Stop band, Úsvit, Vega, Pé Dé a priatelia, Color, pre menších pripravil dom kultúry rozprávku O dvoch hrochoch v podaní Divadielka Severka. Počas jednotlivých podujatí sa môžu prezentovať výrobcovia handmade výrobkov z Handlovej.Od 11. do 14. júla zavíta na námestie do Handlovej i Bažant kinematograf, vždy od 21.30 h premietne postupne filmy Obecná škola, Učiteľka, Teória tigra a Sedem zhavranelých bratov.Prázdninový program pripravila pre deti, rodičov i starých rodičov aj mestská knižnica. Konať sa bude v júlové a augustové stredy vždy od 10.00 h a okrem čítania rozprávok ponúkne i naň nadväzujúce tvorivé dielne. Súčasťou podujatí je aj letná čitáreň pred knižnicou, ktorá je verejnosti k dispozícii počas otváracích hodín knižnice od 8.00 h do 17.00 h.