Leto v múzeu Červený kláštor je v znamení divadiel a koncertov

Červený Kláštor 18. júla (TASR) – V múzeu v Červenom Kláštore v priebehu letnej turistickej sezóny pripravili pre návštevníkov podujatie s názvom Kláštorné kultúrne leto. Rozdelené je na štyri základné bloky, a to na koncerty, divadlá, popoludnia pre deti a na letné kino.Piatky v múzeu v zamagurskej obci patria divadlu alebo koncertom. Najbližšie sa v piatok 21. júla o 20.30 h uskutoční divadelné predstavenie s názvom Nenávidím z dielne Divadla Kontra zo Spišskej Novej Vsi. V rámci letného kina si návštevníci v sobotu 22. júla v rovnakom čase môžu pozrieť film Rozprávky pre Emu a nedeľa 23. júla je vyhradená pre deti. S predstavením Janko a Marienka sa predstaví Divadlo Ramagu zo Spišskej Starej Vsi. Múzeum o programe informovalo na svojej internetovej stránke.Návštevníci kultúrnej pamiatky, ktorá je známa najmä mníchom Cypriánom, si až do 15. augusta môžu denne vychutnať aj sokoliarske vystúpenia. Uskutočnia sa štyrikrát denne, a to o 11.00, 13.00, 15.00 a o 17.00 h, a sú zároveň súčasťou prehliadky.História kláštora sa začala písať v roku 1319, keď na miesto prišli prví mnísi, kartuziáni, ktorí pochádzali z prvého kartuziánskeho kláštora na Slovensku, dnešného Kláštoriska v Slovenskom raji. Neskôr v 18. storočí v ňom pôsobili kamaldulskí mnísi. V polovici 20. storočia prešiel kláštor do vlastníctva štátu. V roku 1970 bol Kláštor kartuziánov vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Samostatné Múzeum Červený Kláštor vzniklo až v roku 2011.