Leto v Trnave otvorí v latino rytme Garden party na korze

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 28. júna (TASR) – Tohtoročné kultúrne leto otvorí Trnava Garden party na korze. Priamo pred radnicou vyrastie v piatok (30.6.) záhrada, kde budú môcť Trnavčania vo veľkom osláviť pri latino hudbe príchod prázdnin. Od 1. júla potom budú nasledovať každodenné koncerty a divadelné vystúpenia v rámci Leta na korze a k tomu sa uskutočnia aktivity v Mestskom amfiteátri, v Bernolákovom sade a ďalších miestach.Leto na korze prináša už štvrtý rok možnosť prísť každý podvečer počas júla a augusta na pešiu zónu a pozrieť si vystúpenia domácich umelcov i pozvaných hostí. V tomto roku sú v zozname účinkujúcich napríklad Vrbovskí víťazi, Miloš Bihári, Peter Luha, Karpatská muzika, Lívia Doležalová, Ernest Vizváry, Túlavé divadlo a mnohí ďalší. Stredy, piatky a nedele budú patriť deťom a divadelným predstaveniam.V prvý júlový deň začne na Trojičnom námestí aj Bažant kinematograf s piatimi predstaveniami.informoval hovorca mesta Pavol Tomašovič. Mladšej generácii je určený cyklus Proma frajdej, ktorý ponúka možnosť trnavským začínajúcim umelcom prezentovať sa na verejnosti dva júlové piatky v promenáde. Pre staršiu generáciu sú opäť pripravené nedeľné koncerty dychových hudieb v amfiteátri a pre milovníkov džezu v auguste 14. ročník Trnavského jazzyka. Aj v tomto roku organizátori pozvali zaujímavé osobnosti. Chuť folklóru a tradícií prinesie od 17. do 20. augusta 16. ročník Trnavskej brány, chýbať by nemali ani obľúbené nedeľné vlastivedno-historické Potulky po Trnave. V auguste potom začne nový ročník Trnavských organových dní, ktorý pozýva milovníkov klasickej hudby do Baziliky sv. Mikuláša.