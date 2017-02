Leverkusen obvinil CAS zo zdržiavania verdiktu o Calhanogluovi

Hráč Bayeru Leverkusen Hakan Calhanoglu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Leverkusen 3. februára (TASR) - Výkonný riaditeľ nemeckého futbalového klubu Bayeru Leverkusen Michael Schade obvinil Športový arbitrážny súd (CAS), že zdržal rozhodnutie o treste pre ich hráča Hakana Calhanoglua a "farmaceuti" si tak nemohli za neho zadovážiť adekvátnu náhradu v januárovom prestupovom období.Schade uviedol pre agentúru DPA, že má informácie o tom, že CAS rozhodol už niekoľko dní pred vyhlásením verdiktu, ktorý zverejnili až vo štvrtok. Zdržanie malo prísť z byrokratických dôvodov. Zimné prestupové okno sa uzavrelo v utorok.povedal Schade.CAS vo svojom rozhodnutí potvrdil pôvodný verdikt Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) a udelili Calhanogluovi štvormesačný trest za porušenie kontraktu. To sa udialo ešte v roku 2011, keď stredopoliar súhlasil s prestupom do tureckého Trapzonsporu, ale ostal hrať v nemeckom Karlsruhe.Dvadsaťdvaročný turecký reprezentant prišiel do Leverkusenu v roku 2014. Predstavitelia klubu vo štvrtok vyhlásili, že dostali trest za udalosti, s ktorými nemajú nič spoločné. Calhanoglu vynechá celý zvyšok bundesligovej sezóny, osemfinálové súboje v Lige majstrov 2016/17 s Atleticom Madrid ako aj kvalifikačný duel MS proti Fínsku.