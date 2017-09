Leviaciach postaví firma Kasai Slovakia nový závod

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Levice 23. septembra (TASR) – Spoločnosť Kasai Slovakia plánuje postaviť v Leviciach závod na výrobu plastových interiérových komponentov pre automobilový priemysel. Nový závod by mal vzniknúť v priemyselnom parku Levice - Juh na celkovej ploche pozemku 26.250 štvorcových metrov, z toho zastavaná plocha predstavuje 7000 štvorcových metrov. Investor, podľa projektu predloženého na posúdenie vplyvov na životné prostredie, plánuje vytvoriť v trojzmennej prevádzke zhruba sto pracovných miest.Spoločnosť Kasai Slovakia, s. r. o., so sídlom v Bratislave vznikla v auguste tohto roka. Jej jediným vlastníkom je japonská spoločnosť Kasai Kogyo Co Ltd., ktorá má vybudované závody na výrobu dielcov pre automobilový priemysel po celom svete. Rozhodnutie spoločnosti postaviť svoj výrobný závod aj na Slovensku súvisí s výstavbou závodu Jaguar Land Rover v Nitre.V závode so základným imaním 10 miliónov eur plánuje investor vyrábať plastové interiérové komponenty pre automobilový priemysel, najmä obloženia dvier a postranných častí karosérií, ale aj obloženia batožinového priestoru.