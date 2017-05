Levice plánujú zrekonštruovať bývalú židovskú školu

Na snímke budova bývalej židovskej školy v Leviciach, ktorú plánuje mesto zrekonštruovať. Levice, 5. mája 2017. Foto: TASR/Andrej Budai Foto: TASR/Andrej Budai

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Levice 5. mája (TASR) - Bývalú židovskú školu za synagógou v Leviciach, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou vo vlastníctve mesta, má samospráva v pláne zrekonštruovať. Ako TASR informoval zástupca primátora mesta Ján Krtík, tento plán by sa mohol zrealizovať do jedného či dvoch rokov.Podľa jeho ďalších slov levické mestské zastupiteľstvo má v rámci programu rozvoja mesta naplánovanú aj obnovu bývalej židovskej školy.vyjadril sa Krtík.Zámer rekonštrukcie školy spočíva v niekoľkých krokoch.dodal.Podľa projektu by židovská škola mala byť prepojená so synagógou na druhom nadzemnom podlaží.povedal zástupca primátora.Ďalším zámerom mesta je vytvoriť ďalšie priestory pre krúžkovú činnosť či ďalšie vzdelávacie aktivity.poznamenal.Pri financovaní projektu by samospráva chcela využiť grantové zdroje.ukončil.