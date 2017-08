Levice posilnil basketbalový reprezentant Estónska Kurbas

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Levice 1. augusta (TASR) - Účastník Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) BK Levickí Patrioti posilnil svoj tím o 29-ročného estónskeho krídelníka Tanela Kurbasa.Reprezentant Estónska pôsobil prevažne v domácej najvyššej súťaži, kde obliekal dres BC Kalev/Cramo Tallinn a Tartu Ülikooli. Na svojom konte má z tohto obdobia dva majstrovské tituly a štyri víťazstvá v Estónskom pohári. V predchádzajúcom ročníku zamieril do Švédska, na kontrakte sa dohodol s tímom Södertälje Kings. V lige sa s tímom dostal až do finále, v 44 zápasoch mal priemerne na svojom konte 9,9 bodov, 2,9 doskokov a 1,5 asistencie. Predstavil sa tiež v Európskom pohári FIBA, kde odohral deväť duelov s priemerom 7,6 bodov a 1,7 doskoku na zápas.Z pôsobenia v reprezentácii má Kurbas striebro z európskeho šampionátu hráčov do 16 rokov a zahral si aj na majstrovstvách Európy mužov v roku 2015.vyjadril sa pre oficiálnu klubovú webstránku generálny manažér Levíc Ladislav Garaj.