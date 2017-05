Levice vydali netradičnú knihu. Okrem textu sú v ňom aj vymaľovánky

V Leviciach 17. mája 2017 pokrstili novú netradičnú knihu s názvom Levice ako ich nepoznáš. Levice, 17. mája 2017 Foto: TASR/Andrej Budai Foto: TASR/Andrej Budai

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Levice 17. mája (TASR) - Krst knihy s názvom "Levice ako ich nepoznáš" sa dnes uskutočnil v jednom z levických hotelov. Netradičná kniha okrem čítania poskytuje aj inú možnosť relaxovania, a to pri vymaľovávaní zaujímavostí tohto mesta.Prvotným cieľom autoriek Gabriely Antalovej a Anny Sovany bolo spraviť maľovanku s motívom Levíc.uviedla Antalová.Myšlienka vytvoriť túto knihu vznikla asi pred rokom.povedala Anna Sovany.Podľa Antalovej by sa knižka mohla uplatniť u detí na základných školách, ale aj u dospelých.vysvetlila.Podľa Sovany by bolo určite príjemné, keby každé jedno dieťa vedelo počas školského výletu, čo je napríklad Kalvária a kde sa nachádza.poznamenala spoluautorka.dodala Antalová.