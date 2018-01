Levice získali srbského krídelníka Mijoviča

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Levice 25. januára (TASR) - Vedenie Levických Patriotov zaplnilo v krátkom čase aj druhé uvoľnené miesto na súpiske. Do tímu trénera Tma Hojča prichádza 27-ročný srbský basketbalista Milivoje Mijovič. Informovala o tom stránka basketliga.skMijovič začal s kariérou v klube BKK Radnicki Belehrad, v sezóne 2012/2013 sa srbský krídelník presunul do Slovinska. Tri roky strávil v tíme Rogašky Crystal. Dobré štatistiky v najvyššej slovinskej súťaži mu otvorili cestu do Macedónska, kde sa dohodol na kontrakte s ambicióznym klubom KK Kozuv Gevgelija.Pre Mijoviča bola sezóna 2016/2017 doteraz najlepšou v kariére. V macedónskej lige odohral 22 zápasov s priemerom 15,1 bodu, 10,6 doskoku (1. miesto v rámci ligy) a 2,0 asistencie. Nestratil sa ani v Balkánskej lige, v 16 stretnutiach zaznamenal priemerne 16,8 bodu (5. miesto v rámci súťaže), 8,4 doskoku (2. pozícia) a 1,9 asistencie.