Levická a komárňanská nemocnica dostanú spolu 15 miliónov eur

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Komárno/Levice 8. augusta (TASR) - Spoločnosť Agel SK zainvestuje do levickej a komárňanskej nemocnice spolu 15 miliónov eur, z toho 8 miliónov eur pôjde do Všeobecnej nemocnice (VN) Komárno a 7 miliónov eur do Nemocnice s poliklinikou v Leviciach. TASR o tom dnes informoval na tlačovej konferencii v Komárne člen predstavenstva skupiny Agel a predseda predstavenstva spoločnosti Agel SK Michal Pišoja.Okrem toho vedenie spoločnosti vymenovalo nového riaditeľa VN Komárno, ktorým sa od 10. júla stal Miroslav Jaška.povedal Jaška.Komárňanskú nemocnicu čaká renovácia pavilónu internistických disciplín, do ktorého by malo prejsť neurologické, geriatrické a interné oddelenie.poznamenal riaditeľ VN Komárno.Spoločnosť bude nemocnicu v Komárne prevádzkovať ďalších 20 rokov, keďže vyhrala výberové konanie Nitrianskeho samosprávneho kraja na jej prenájom na ďalšie obdobie.dodal Milan Leckéši, predseda predstavenstva spoločnosti Agel.Levickú nemocnicu, ktorá má najväčší spád na Slovensku, a to takmer 160.000 obyvateľov, spoločnosť prevezme od 1. septembra.ukončil Pišoja.