Levický útulok vydal kalendár, chce získať financie na kúpu pozemku

Ilustračné foto Foto: TASR/Dano Veselský Ilustračné foto Foto: TASR/Dano Veselský

Levice 20. októbra (TASR) - Predstavitelia levického útulku občianskeho združenia (OZ) Šťastný domov - Happy House dnes slávnostne odovzdali svoj kalendár na rok 2018 do rúk zástupcu primátora mesta Levice Jána Krtíka. Ako TASR informovala Jana Pereszlényiová z OZ, kalendárom, ktorý vznikol z iniciatívy Lucie Krajčiovej a jej kolektívu, je ambícia zlepšiť aktuálne zlé podmienky útulku.Všetky vyzbierané finančné prostriedky z predaja kalendára budú použité na jeho fungovanie. "Idea kalendára je spojenie krásy a lásky. Súčasná situácia v útulku je dosť katastrofická, máme veľmi malé priestory, ktoré sú nevyhovujúce. Potrebujeme preto finančnú pomoc pre nový pozemok v približnej výške 100.000 eur." povedala Pereszlényiová.Iniciátorku do projektu zmobilizoval fakt, že v tohtoročných jarných mrazoch počas jej neprítomnosti v útulku skončil pes, ktorého našla na ulici. "Keď som potom videla, aké sú tam podmienky, povedala som si, že to musíme zmeniť. Iniciovala som preto vytvorenie kalendára na rok 2018 práve so zvieratami z levického útulku. Do projektu som zainteresovala aj svoju rodinu a priateľov, na ktorých som pyšná. Pomohli nám aj známi futbalisti z klubu ŠK Slovan Bratislava, ktorí sa do kalendára takisto odfotografovali so psíkmi," povedala Krajčiová."Verím, že ľudia nám pomôžu aj s väčšou sumou peňazí, ako je len cena kalendára, pretože je to na dobrú vec. Pomáhame psíkom, ktorí nám nezištne dávajú lásku. Kalendárom však nekončíme a pracujeme ďalej, aby sme získali peniaze na nový pozemok a vytvorili tak lepšiu budúcnosť pre psy v útulku," dodala Krajčiová.Spádová oblasť útulku je celý okres Levice, preto miestny Okresný úrad (OÚ) taktiež vyvíja snahu o pomoc. "Oceňujem kreativitu a každý jeden úmysel pomôcť útulku, no nie vždy stačí predaj rôznych predmetov. OÚ Levice chce pomôcť tým, že sa snažíme nájsť vhodný pozemok buď v katastrálnom území mesta, či okolitých obcí. Aktuálna iniciatíva spája nielen mladých ľudí, ale slúži aj na niečo dobré. Chcem jej popriať, aby si daný kalendár zakúpili všetci ľudia dobrej vôle a pomohli tak psíkom a útulku," uviedol prednosta OÚ Levice Igor Éder.Fotografku Dášu Dragúňovú myšlienka projektu oslovila, preto sa ho rozhodla podporiť nezištne. "Dievčatá sme odfotografovali so psíkmi v typických miestnych lokalitách ako Levické rybníky, Námestie hrdinov či Levický hrad. S kalendárom som veľmi spokojná a som veľmi vďačná, že som mohla byť súčasťou tohto projektu. Myslím si, že týmto spôsobom pomôžeme nielen psíkom, ale aj útulku samotnému," ukončila Dragúňová.