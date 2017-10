Levočania prichádzajú do miestnej nemocnice najviac s nádchou

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván

Levoča 6. októbra (TASR) - Čoraz viac pacientov prichádza do levočskej nemocnice s nádchou, početnou skupinou sú malé deti. „Tým, že v kolektívoch trávia hodiny, prenáša sa toto ochorenie rýchlejšie," informovala hovorkyňa levočskej nemocnice Alžbeta Sivá s tým, že len za posledný týždeň tu ošetrili 80 detí s nádchou.Nádcha čoraz viac sprevádza pacientov, ktorí sa musia podrobiť odbornému vyšetreniu a môže spôsobiť, že sa niektoré vyšetrenia u špecialistov musia odložiť, kým pacient nie je úplne zdravý. „Vyvolávateľmi ochorenia sú v prevažnej miere vírusy, ktoré sa prenášajú pri kýchaní alebo kašli, ale aj kontaminovanými rukami a predmetmi. Najvnímavejšie sú malé deti, tie sa nádchou nakazia priemerne šesťkrát ročne. Častejší výskyt akútnej nádchy je v chladných obdobiach,“ vysvetľuje primár pediatrického oddelenia v levočskej nemocnici Martin Tkáč.K prejavom nádchy dochádza podľa neho v priebehu 12 - 72 hodín po kontakte s vyvolávateľom. Po niekoľkých dňoch sa vodnatý výtok mení na hlienovo-hnisový, dýchanie nosom je voľnejšie a príznaky odznievajú po siedmich až desiatich dňoch. "Akútna nádcha môže byť aj počiatočným štádiom iných ochorení dýchacích ciest," doplnil Tkáč.Špecifická, kauzálna liečba podľa neho neexistuje, ale pacient môže úspešne ovplyvniť priebeh zmiernením príznakov, používajú sa tzv. adstringentné roztoky, pri horúčke antipyretiká. Lokálne alebo celkové antibiotiká sú indikované len pri pretrvávajúcich teplotách alebo pri komplikáciách. „Dôležitý je dostatočný príjem tekutín a vitamínov,“ zdôraznil primár s tým, že v prevencii má dôležitú úlohu otužovanie, pobyt na čerstvom vzduchu, šport, ale aj dodržiavanie hygienických zásad. Taktiež je v tomto období na zváženie účasť na spoločenských akciách. „Apelujeme na rodičov, aby deti nechodili s nádchou do nemocníc a do škôl, riziko rozšírenia nákazy a jej následný prechod do vážnejšieho stavu ako je chrípka je tak vyšší. Niekedy sa stačí doma preliečiť pár dní a ísť k lekárovi, až keď stúpne teplota, prípadne nádcha pretrváva dlhšie ako týždeň,“ uzavrela Sivá.