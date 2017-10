Lewandowski hetrikom priblížil Poľsko k priamemu postupu na MS 2018

Poľský futbalista Robert Lewandowski (druhý sprava) sa teší z gólu počas zápasu E-skupiny kvalifikácie na MS 2018 Arménsko - Poľsko 5. októbra 2017 v Jerevane. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

9. kolo európskej kvalifikácie MS 2018:



C-skupina:



Baku



Azerbajdžan - Česko 1:2 (0:1)



Góly: 55. Ismajlov (z 11 m) - 35. Kopic, 66. Barák, rozhodoval: Millot (Fr.)







E-skupina:



Jerevan



Arménsko - Poľsko 1:6 (1:3)



Góly: 39. Hambartsumjan - 18., 25. a 64. Lewandowski, 2. Grosicki, 58. Blaszczykowski, 90. Wolski, rozhodoval: Jug (Slov.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. októbra (TASR) - Futbalisti Poľska urobili vo štvrtok dôležitý krok k priamemu postupu na MS 2018 v Rusku aj vďaka hetriku útočníka Roberta Lewandowského. V E-skupine zvíťazili v Jerevane nad domácim Arménskom vysoko 6:1 v predposlednom 9. kole európskej kvalifikácie a sú lídri tabuľky s 22 bodmi. V prípade, že sa vo večernom stretnutí v Podgorici medzi domácou Čiernou Horou a Dánskom zrodí remíza, Poliaci majú účasť na budúcoročnom "mundiale" istú.Poliaci viedli v 25. minúte už 3:0, keď v 2. minúte otvoril skóre Kamil Grosicki a dva ďalšie góly pridal kanonier Robert Lewandowski. V prebiehajúcej kvalifikácii to boli jeho góly s číslom 13 a 14, čím si zväčšil konto v najcennejšom drese na 49 gólov. Útočník Bayernu Mníchov nimi prekonal krajana Włodzimierza Lubaňského a stal sa tak najlepším strelcom v dejinách poľskej reprezentácie. V druhom polčase dal štvrtý gól hostí gól Jakub Blaszczykowski, Lewandowski zavŕšil hetrik jubilejným 50. gólom v reprezentačnom drese a konečné skóre stanovil Rafal Wolski v 90. minúte. Poliaci majú istotu, že v skupine neskončia horšie ako na 2. mieste. Čiernohorci a Dáni si delia pozíciu za lídrom so 16 bodmi a rovnakým skóre 18:7. V záverečnom kole sa zverenci trénera Adama Nawalku stretnú vo Varšave s Čiernou Horou v nedeľu 8. októbra.V C-skupine v Baku domáci Azerbajdžan bojoval s Českom o 3. miesto v tabuľke v súboji tímov, ktoré už stratili šancu na postup. Hostí dostal do vedenia v 35. minúte Jan Kopic, domáci v druhom polčase vyrovnali z penalty. Víťazstvo Česka zariadil hlavičkou v 66. minúte Antonín Barák.