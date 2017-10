LEXMANNOVÁ: Nemecko sa na možný vplyv dezinformácií dobre pripravilo

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. októbra (TASR) - Nemecko, jeho kancelárka Angela Merkelová a samotné obyvateľstvo sa pred septembrovými parlamentnými voľbami na možný vplyv šírenia dezinformácií i ruského mediálneho vplyvu dobre pripravili. Zhodnotila to v stredu pre TASR riaditeľka Európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli Miriam Lexmannová.priblížila Lexmannová s tým, že tento prípad sa šíril médiami a následne ho komentoval aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorý ho uvádzal ako príklad negatívneho vplyvu migrantov na západnú kultúru a na Západ. Neskôr ale vyplynulo, že prípad 13-ročného ruského dievčaťa s menom Liza, údajne uneseného a znásilneného v Berlíne, bol vymyslený.zhodnotila Lexmannová, ktorá zároveň vedie medzinárodný Beacon Project s cieľom eliminovať dezinformácie a ruskú propagandu.uviedol v tejto súvislosti riaditeľ mimovládnej organizácie MEMO98 Rasťo Kužel.Kancelárka Merkelová podľa Lexmannovej spravila brífingy s expertmi a naozaj sa snažila pochopiť,Následne sa do nemeckého parlamentu dostal zákon o hrozbe internetu a šírenia radikalizácie prostredníctvom internetu, tzv. facebookový zákon. Zákon usmerňuje to, akým spôsobom môžu sociálne siete a internetové médiá podporovať šírenie radikalizácie na internete.uviedla.Verejnoprávne a súkromné médiá vytvorili pred voľbami do spolkového parlamentu spoločnú kanceláriu, do ktorej vysielali svojich novinárov, ktorí dennodenne monitorovali médiá a snažili sa zachytiť dezinformačné toky a potom, samozrejme, na ne reagovať. Lexmannová ďalej pripomenula, žeSúkromné firmy ako napr. Facebook a Google by sa mali podľa návrhu Merkelovej spoločne s vládami a regulátormi tejto tematike venovať.Kancelárka a jej strana CDU ďalej iniciovali kultúrnu dohodu medzi politickými stranami o nepoužívaní nekalých sociálnych metód, ako je napríklad kupovanie umelých profilov a komentárov.zhodnotila Lexmannová.Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že viac než polovica Nemcov (57 percent) používa ako svoj denný zdroj získavania informácii najmä verejnoprávne a overené médiá. A menej dôverujú online zdrojom, ako sú online noviny, webové stránky či blogy. Lexmannová naznačila, že aj táto dôvera Nemcov voči tradičným médiám, ktoré majú štandardne vysokú úroveň a dodržiavajú tradičné novinárske postupy, pomohla obmedziť šírenie dezinformácií.