Leyard Europe žiada investičnú pomoc 1,05 milóna eur

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. júna (TASR) - Prešovská spoločnosť Leyard Europe, s. r. o., žiada štát o investičnú pomoc na výstavbu výrobných a administratívnych priestorov v priemyselnom parku Záborské a obstaranie technologického vybavenia. Vyplýva to zo zámeru zverejneného Ministerstvom hospodárstva (MH) SR, ktorý by v najbližšom období mala prerokovať a schváliť vláda.priblížil rezort hospodárstva.Realizácia investičného zámeru s investíciou v nominálnej výške 5,03 milióna eur je podľa MH SR rozložená na obdobie rokov 2015 až 2017. V priamej súvislosti s investičným zámerom prijímateľ pomoci do konca roku 2021 vytvorí 119 nových pracovných miest.V súvislosti s plánovanou realizáciou investičného zámeru prijímateľ požaduje poskytnutie investičnej pomoci v celkovej nominálnej hodnote 1,05 milióna eur, z toho formou dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok 850.000 eur a formou príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta 200.000 eur.Leyard Europe, s. r. o., Prešov je pobočkou čínskej spoločnosti Leyard Opto-electronic Co., Ltd. Na Slovensku pôsobí od roku 2013. Eviduje základné imanie 500.000 eur. Základné imanie je tvorené vkladmi spoločníkov Leyard (HongKong) Co., Limited a Zhongyang Zhang, so sídlom v USA. Predmetom činnosti prešovskej firmy je okrem iného výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení.Leyard Opto-electronic Co., Ltd. je výrobcom širokej škály LED displejov a komponentov. Patrí medzi popredných svetových výrobcov už od roku 1995. Portfólio produktov zahŕňa komplexnú škálu LED displejov – vnútorné, vonkajšie a rôzne kreatívne LED displeje, používané pre širokú škálu vnútorných i vonkajších aplikácií, ako je šport, reklama, koncerty, TV stanice, športové štadióny, výstavy, nákupné centrá, konferenčné miestnosti a iné.