Liam Gallagher vydá začiatkom októbra sólový debut As You Were

Liam Gallagher. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. augusta (TASR) - Liam Gallagher, mladší z dvojice bratov Gallagherovcov, známych zo skupiny Oasis, vydá začiatkom októbra sólový debut As You Were. Avizuje ho už druhým singlom For What It's Worth.Liam je v skvelej forme. Po pilotnom singli Wall of Glass nasleduje druhá ukážka z pripravovaného albumu, psychedelická pieseň Chinatown, ktorú časopis Rolling Stone prirovnal ku klasike Champagne Supernova z repertoáru hudobníkovej domovskej skupiny. A potvrdzuje to aj novinka For What It's Worth.Britskí novinári, ktorí mali možnosť vypočuť si celý album, neskrývali nadšenie. Spevákovo dobré rozpoloženie dokumentujú aj najnovšie rozhovory, ktoré sú plné vtipných hlášok a gallagherovsky britských názorov. Liam Gallagher je bez debaty najväčším frontmanom svojej generácie a skutočnou rockovou hviezdou so všetkým, čo k tomu patrí.Liam Gallagher (rodený William John Paul Gallagher, 1972) bol spevákom rockovej skupiny Oasis. Táto formácia vznikla v Manchestri v roku 1991. V auguste 1994 vydali debutový album Definitely Maybe. Už ten prvý bol úspešný a dostal sa na prvú pozíciu v rebríčku albumov. Štyri skladby z neho sa dostali aj do singlovej hitparády, v poradí Supersonic, Shakermaker, Live Forever a Cigarettes & Alcohol.V singlovej hitparáde mali 26 piesní, z nich osem dosiahlo na prvú pozíciu. Vydali sedem štúdiových albumov, siedmy s názvom Dig Out Your Soul vyšiel v októbri 2008. Získali šesť cien Brit Awards, rozišli sa v auguste 2009. Liam založil v závere roka 2009 skupinu Beady Eye, vo februári 2011 vydali album Different Gear, Still Speeding, v júni 2013 pridali druhý s názvom BE.