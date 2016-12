Liam Payne z One Direction si zaregistroval sólovú skladbu

Liam Payne

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Nahrávka má názov Myself a podieľať by sa na nej mali Emily Warren, Scott Harris a Nick Monson.BRATISLAVA 22. decembra (WebNoviny.sk) - Anglický spevák Liam Payne, známy zo skupiny One Direction, si u amerického ochranného zväzu autorov Broadcast Music, Inc. (BMI) zaregistroval prvú sólovú skladbu.Nahrávka má názov Myself a podieľať by sa na nej mali Emily Warren, Scott Harris a Nick Monson. Prví dvaja menovaní svojho času spolupracovali s kanadským spevákom Shawnom Mendesom, posledný zase s jeho americkou kolegyňou Lady Gaga.Payne nie je jediným spevákom z One Direction, ktorý sa vydal na sólovú dráhu. Už bývalý člen skupiny Zayn Malik vydal v marci debutovú štúdiovku Mind Of Mine, Niall Horan zverejnil v septembri prvý sólový singel s názvom This Town a Louis Tomlinson zase začiatkom decembra predstavil skladbu Just Hold on!. Vlani si štyri sólové skladby registroval aj posledný člen Harry Styles, doteraz však ani jednu nezverejnil.sa stal známym vďaka menovanej formácii One Direction, ktorú spolu s ním tvorili spomínaní speváci, pričom Malik zo skupiny odišiel vlani v marci. Preslávili sa v súťaži The X Factor, kde v roku 2010 skončili na tretej priečke.Na konte majú zatiaľ albumy Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) a Made in the A.M. (2015), ktorý vydali už len ako štvorica. Získali viac ako sto ocenení vrátane šiestich BRIT Awards, siedmich American Music Awards, šiestich Billboard Music Awards alebo štyroch World Music Awards.Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.co.uk a archívu agentúry SITA.