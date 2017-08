Libanon, Sýria a Hizballáh prerušili ofenzívu proti Islamskému štátu

Bojovníci Hizballáhu, ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 27. augusta (TASR) - Libanonská armáda prerušila dnes na hranici so Sýriou svoju ofenzívu proti militantom z teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Ako oznámila, od zastavenia paľby si sľubuje začatie rokovaní o prepustení vojakov, ktorí sú v zajatí IS.Libanonská armáda prerušila operácie v pohraničí o 7.00 h miestneho času. Krátko na to ohlásili zastavenie operácií proti IS na druhej strane hranice sýrska armáda a spriaznené libanonské hnutie Hizballáh.Agentúra Reuters poznamenala, že militanti IS držia v zajatí deväť libanonských vojakov, o ich osude nie je zatiaľ nič známe.Ofenzíva proti IS sa začala minulý týždeň. Libanonská armáda podporovaná Spojenými štátmi spustila útok v blízkosti libanonského mesta Rás Baalbek, pričom doň nasadila raketomety, delostrelectvo a vrtuľníky.Sýrske vládne sily a libanonské hnutie Hizballáh predtým ohlásili podobnú ofenzívu v pohorí Kalamún na sýrskej strane hranice.Súčasťou tejto dlhoočakávanej kampane má byť spolupráca medzi oboma stranami, hoci libanonské orgány trvajú na tom, že svoje kroky nekoordinujú s vládou sýrskeho prezidenta Bašára Asada.Pohraničný región, kde pôsobia militanti IS, je známy aj ako bašta sýrskej odnože teroristickej organizácie al-Káida, pôsobiacej pod názvom Front dobytia Sýrie (Fatáh aš-Šám).