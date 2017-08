Libanon začal ofenzívu proti IS v oblasti pri hranici so Sýriou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 19. augusta (TASR) - Libanonská armáda podporovaná Spojenými štátmi začína ofenzívu v oblasti pri hranici so Sýriou, ktorú chce zbaviť prítomnosti militantov teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Agentúra AP o tom informovala s odvolaním sa na oznámenie libanonského veliteľa Džúzífa Aúna prostredníctvom siete Twitter a armádnych médií.Sýrske vládne sily a spriaznené libanonské hnutie Hizballáh predtým ohlásili podobnú ofenzívu v pohorí Kalamún na sýrskej strane hranice. Súčasťou tejto dlhoočakávanej kampane má byť spolupráca medzi oboma stranami, hoci libanonské orgány trvajú na tom, že svoje kroky nekoordinujú s vládou sýrskeho prezidenta Bašára Asada.Pohraničný región, kde pôsobia militanti IS, je známy aj ako bašta sýrskej odnože teroristickej organizácie al-Káida, pôsobiacej pod názvom Front dobytia Sýrie (Fatáh aš-Šám).