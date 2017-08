Libanonskí vojaci po víťazstve nad IS vztýčili španielsku zástavu

Na ilustračnej fotografii španielska vlajka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 20. augusta (TASR) - Na pamiatku obetí útokov v Barcelone a letovisku Cambrils zaviala španielska vlajka aj na jednom z pahorkov v sýrsko-libanonskom pohraničí. Vztýčili ju tam v sobotu libanonskí vojaci po víťazstve nad jednotkami Islamského štátu (IS).K zodpovednosti za štvrtkové útoky v Barcelone a Cambrilse, sa prihlásil práve IS. Pri útokoch prišlo o život 14 ľudí a ďalších vyše 120 ich bolo zranených.Libanonská armáda podporovaná Spojenými štátmi začala v sobotu ofenzívu v oblasti pri hranici so Sýriou, ktorú chce zbaviť prítomnosti militantov IS. Sýrske vládne sily a spriaznené libanonské hnutie Hizballáh predtým ohlásili podobnú ofenzívu v pohorí Kalamún na sýrskej strane hranice.Hovorca libanonskej armády dnes informoval, že libanonským jednotkám sa od IS podarilo dobyť už dve tretiny územia s rozlohou asi 120 km štvorcových, ktoré doteraz ovládali islamisti.Toto úspešné vojenské ťaženie má však na libanonskej strane prvé obete. Hovorca libanonskej armády Fádi Buajd dnes uviedol, že pri výbuchu míny nastraženej pri ceste zahynuli traja vojaci. Štvrtý príslušník posádky obrneného vozidla pri výbuchu utrpel zranenia a jeho stav je kritický.Armádny hovorca však dodal, že libanonským jednotkám sa včas podarilo zneškodniť iné vozidlo a motocykel, ktoré riadili samovražední atentátnici z radov IS.K ofenzíve v libanonsko-sýrskom pohraničí dochádza v čase, keď IS stráca územie aj v Iraku i v sýrskom vnútrozemí. Okrem toho iracká armáda dnes ráno začala pozemnú vojenskú ofenzívu proti IS s cieľom prevziať kontrolu nad mestom Tal Afar západne od Mósulu.