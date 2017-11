Libanonský premiér odstúpil z funkcie po zvýšení napätia s Hizballáhom

Na snímke Saad Harírí Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 4. novembra (TASR) - Libanonský premiér Saad Harírí v sobotu oznámil, že odstupuje z funkcie necelý rok po tom, ako sa ujal úradu. Nečakané oznámenie prišlo po tom, ako navštívil svojho spojenca, Saudskú Arábiu, informujú agentúry AP a DPA.Harírí v televíznom vystúpení ostro kritizoval Irán, ktorý podľa neho ničivým spôsobom zasahuje do arabských záležitostí, a libanonské hnutie Hizballáh, ktoré je podľa neho len predĺženou rukou Iránu, a to nielen v Libanone, ale aj ďalších krajinách regiónu.Saad Harírí sa stal premiérom koncom roka 2016 a viedol 30-člennú vládu národnej jednoty, do ktorej patril aj militantný šiitský Hizballáh. Tejto vláde sa do značnej miery podarilo ochrániť krajinu pred dôsledkami občianskej vojny v susednej Sýrii.Jeho demisia pravdepodobne zvýši napätie v Libanone. Harírí v prejave naznačil, že sa bojí o život, a uviedol, že atmosféra v krajine je podobná situácii, aká tam panovala pred zavraždením jeho otca Rafíka Harírího v roku 2005.Saudská Arábia a Irán podporujú opačné strany konfliktu vo vojnách v Sýrii i Jemene.Samotný Libanon je ostro rozdelený medzi zástancov Saudskej Arábie, ktorých vedie sunnita Harírí, a tábor podporovateľov šiitskeho Iránu zastupovaný Hizballáhom, píše AP.