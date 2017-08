Libanonský premiér: Víťazstvo nad IS popri sýrskej hranici sa už blíži

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 23. augusta (TASR) - Libanonský premiér Saad Harírí navštívil dnes vojakov neďaleko hranice so Sýriou a vyhlásil, že víťazstvo nad extrémistickou organizáciou Islamský štát (IS) v pohraničnej oblasti sa už blíži.Harírí sa dnes rozprával s novinármi v dedine Rás Baalbek, kde si prezrel veliteľské stredisko armády pre prebiehajúcu vojenskú operáciu proti stovkám militantov IS, ktorú spustili v sobotu 19. augusta.povedal premiér.Libanonská armáda podporovaná Spojenými štátmi sa teraz pripravuje na poslednú fázu operácie, ktorej cieľom je skoncovať s prítomnosťou militantov popri libanonskej hranici. Armáda oznámila, že už vyhnala militantov z územia s rozlohou približne 100 štvorcových kilometrov a má pod kontrolou vyše 80 percent oblastí, predtým ovládaných Islamským štátom.Sýrska armáda a jej spojenec, libanonské radikálne hnutie Hizballáh, spustili súbežnú operáciu na vyčistenie pohraničnej oblasti od IS zo sýrskej strany, kde sa nachádza pohorie Kalamún. Hizballáh bojuje v Sýrii po boku síl prezidenta Bašára Asada od roku 2013.Operácia nahnevala sympatizantov IS v Libanone, najmä extrémistov v notoricky známom palestínskom utečeneckom tábore Ajn al-Hilwa, kde sa nedodržiavajú zákony a kde nachádzajú útočisko islamisti na úteku.Dnes prebiehali v tábore celé hodiny ťažké boje medzi bezpečnostnými silami a radikálnymi islamistami. Z tábora južne od hlavného mesta Bejrút stúpali k oblohe stĺpy dymu. Intenzívna streľba a výbuchy reaktívnych granátov sa ozývali po táborovej štvrti Tírí, kde majú základňu malé skupiny islamských militantov.Dnešné násilie sa rozšírilo aj za hranice tábora - streľba zasiahla budovy v prístavnom meste Sidon. Podľa palestínskeho bezpečnostného predstaviteľa zahynulo päť ľudí vrátane jedného civilistu.