Liberáli neveria, že zmeny v lekárňach zlepšia ich fungovanie

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. októbra (TASR) – Liberálom sa nepáčia plány ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) zmeniť fungovanie lekární. Po novom ich majú viesť farmaceuti. Argument ministra, že lekárne budú fungovať odborne lepšie, ak ich konateľmi budú výlučne farmaceuti, je podľa SaS falošný a zavádzajúci.Liberáli tvrdia, že neexistujú žiadne skutočné dôkazy, že by lekárne, u ktorých nie je táto podmienka splnená, fungovali horšie ako lekárne, v ktorých je konateľom farmaceut.uviedla poslankyňa Národnej rady SR a členka zdravotníckeho výboru Jana Cigániková (SaS).Strana SaS preto návrh zákona, ktorý má sprísniť pravidlá pre fungovanie lekární, nepodporí.tvrdí Cigániková. Pýta sa, prečo keď právnik Drucker môže viesť rezort bez medicínskeho vzdelania, nedokáže lekáreň riadiť právnik, ktorý zamestnáva odborného farmaceutického garanta.uzavrela.Novela zákona o liekoch, ktorá má zmeniť zriaďovanie verejných lekární, má podľa šéfa rezortu zdravotníctva prispieť k ich odbornejšiemu fungovaniu. Má sa tak posilniť status lekárne ako odborného pracoviska a garantovať pacientom kvalitné služby. Drucker poukázal na to, že ministerstvo reagovalo na aplikačnú prax a návrh na zmenu prišiel zo Slovenskej lekárnickej komory. Pripravovanú novelu zákona kritizujú zástupcovia siete lekární Dr. Max a BENU. Nevylúčili, že by ju napadli na Ústavnom súde SR. Ministerstvo avizovalo, že pripomienky ešte bude vyhodnocovať.Ako vyplýva z návrhu novely, verejné lekárne nebudú môcť viesť laici, ale len farmaceuti. Na Slovensku je momentálne približne polovica z nich ovládaná laikmi, ozrejmila Slovenská lekárnická komora. Aj ona si od zmeny sľubuje vyššiu úroveň pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti.