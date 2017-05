Liberalizácia vízového režimu EÚ pre Ukrajinu začne platiť od 11. júna

Ilustračné foto, Kyjev, Ukrajina. Foto: TASR/AP/Sergei Chuzavkov Foto: TASR/AP/Sergei Chuzavkov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

m zverejnení v oficiálnom vestníku EÚ, teda od 11. júna. Od tohto dňa občania Ukrajiny budú môcť bez víz cestovať do schengenského priestoru voľného pohybu na krátkodobé pobyty - v trvaní do 90 dní - bez pohraničných kontrol.Členské štáty EÚ schválili zavedenie bezvízového styku pre Ukrajinu 11. mája. EÚ v tento deň vo svojom vyhlásení uviedla, žeBezvízový styk, ktorý sa s výnimkou Británie a Írska vzťahuje na celú EÚ a všetky krajiny patriace do schengenského priestoru, nebude však občanom Ukrajiny nedáva právo pracovať v EÚ.O bezvízovom styku začala Ukrajina s EÚ rokovať v roku 2008.