Libereckí kriminalisti vyšetrujú vraždu novorodenca

Ilustračné foto Foto: denik.cz Foto: denik.cz

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liberec/Praha 13. februára (TASR) - Novorodenec, ktorého mŕtve telo sa našlo v sobotu predpoludním v kontajneri na komunálny odpad v centre Liberca, sa narodil živý, zdravý a donosený. Vyplýva to z výsledkov nariadenej súdnej pitvy.Kriminalisti prípad vyšetrujú ako vraždu dieťaťa alebo vraždu novorodenca matkou v rozrušení spôsobenom pôrodom. V prvom prípade hrozí páchateľovi v prípade potvrdenia viny súdom trest 15-20 rokov väzenia, v druhom 3-8 rokov odňatia slobody nepodmienečne.S odvolaním sa na policajné zdroje o tom informoval dnes server iDNES.cz.Vyšetrovatelia dúfajú v pomoc vodičov miestnej taxislužby a MHD, ale aj cestujúcich, ktorí si mohli na mieste všimnúť čosi neobvyklého alebo podozrivú osobu. To isté platí aj o zdravotníkoch, ktorí mohli rodičke pomáhať pri pôrode.Česká polícia pracuje však aj s možnosťou, že dieťa ktosi prepravil do Liberca už mŕtve, a to napríklad z Poľska alebo Nemecka. Preto vo veci oslovili aj tamojších kolegov a požiadali ich o spoluprácu pri vyšetrovaní prípadu.