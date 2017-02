Libor Hudáček chce v reprezentácii potvrdiť formu zo švédskej ligy

Z rozkorčuľovania slovenskej hokejovej reprezentácie pred nedeľným večerným zápasom základnej B - skupiny Slovensko - Rusko na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. Na snímke brankár Július Hudáček. Ostrava, 10. mája 2015 Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 8. februára (TASR) - Slovenský hokejista Libor Hudáček prežíva vo švédskom klube Örebro HK vydarenú sezónu. V štyridsiatich zápasoch si na svoje konto pripísal trinásť gólov a devätnásť asistencií, čo ho v tímovej produktivite radí na prvé miesto. Svoju hernú fazónu by rád potvrdil aj na turnaji Slovakia Cup v Nitre.Pre Hudáčka to bude prvá reprezentačná akcia v tejto sezóne.reagoval s humorom Hudáček. Vzápätí však s vážnejším výrazom v tvári dodal.O víťazstvách nehovorí náhodou, jeho Örebru sa totiž v lige nedarí.rozosmial Hudáček opäť novinárov, no vzápätí priznal, že vo švédskom klube začína svitať na lepšie časy.reagoval na túto zmenu Hudáček.Po klubových povinnostiach sa štvornásobný účastník svetových šampionátov do reprezentácie veľmi tešil.uviedol dvadsaťšesťročný útočník, ktorý chce v najbližšom čase vyriešiť svoju hokejovú budúcnosť.Zmluvu vo Švédsku má ešte aj na ďalší rok, v klube je o neho eminentný záujem, ale všetko napokon môže dopadnúť inak.dodal Hudáček.