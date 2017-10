Líbya našla telá brutálne zavraždených egyptských koptských kresťanov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tripolis 7. októbra (TASR) - Líbyjské úrady dnes oznámili, že exhumovali telá 20 egyptských koptských kresťanov, zabitých v štýle militantov z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) pred vyše dvoma rokmi.Líbyjský útvar boja proti zločinnosti uviedol, že hrob obsahujúci pozostatky kresťanov zabitých v roku 2015 našli vďaka priznaniu jedného zadržaného extrémistu z IS, ktorý je podozrivý z účasti na tejto masakre.Hrob v niekdajšej bašte Islamského štátu, v meste Syrta, obsahoval telá 20 egyptských koptov a jedno telo neznámeho Afričana, dodal útvar v dnešnom vyhlásení.Pozostatky previezli do západolíbyjského mesta Misuráta na súdne obhliadky.Líbyjská generálna prokuratúra v piatok informovala, že všetkých 21 tiel patrilo Egypťanom zabitým pri masakre v roku 2015. K tejto nezrovnalosti nebolo vydané žiadne oficiálne vysvetlenie.IS zverejnil vo februári 2015 video, ktoré údajne zachytávalo brutálne zavraždenie 21 zamestnancov, pochádzajúcich z kresťanskej menšiny v Egypte. Vrahovia im v Líbyi odrezali hlavy.Tento zločin donútil Egypt, aby podnikol nálety na pozície militantov v Líbyi.Vlani v decembri líbyjská vláda, podporovaná OSN a sídliaca v metropole Tripolis, oznámila, že Syrtu, domovské mesto zabitého diktátora Muammara Kaddáfího, úplne ovládla. Podarilo sa jej to vďaka vojenskej operácii proti Islamskému štátu, ktorá trvala takmer osem mesiacov a prispeli k nej aj USA.Líbya po zvrhnutí Kaddáfího počas ozbrojeného povstania v roku 2011 skĺzla do chaosu. Islamský štát využil bezvládie a prenikol aj do tejto krajiny bohatej na ropu.