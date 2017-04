Líbya požiadala EÚ o člny a vrtuľníky na stráženie Stredozemného mora

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 26. apríla (TASR) - Líbya požiadala Európsku úniu o poskytnutie motorových člnov a vrtuľníkov, ktoré by jej pomohli hliadkovať vo vodách Stredozemného mora a zachytiť tak člny s migrantmi.Nemecká vláda dnes priblížila obsah listu, v ktorom Líbya v zozname požiadaviek pre svoju pobrežnú stráž požaduje tiež sanitky, komunikačné zariadenia a zariadenia na nočné videnie. Žiadosť teraz posudzuje Európska komisia.Podľa nemeckej verejnoprávnej televízie ARD Líbya údajne požaduje, aby boli niektoré zo 130 motorových člnov aj vyzbrojené.Európska únia vynakladá veľké prostriedky a úsilie na to, aby zastavila prúdenie migrantov z Líbye. Situácia v tejto severoafrickej krajine sa stala nekontrolovateľnou po zrútení tamojšieho režimu v dôsledku zosadenia dlhoročného diktátora Mummara Kaddáfího.Štáty EÚ okrem iného nasadzujú na pomoc do prieskumných akcií ponorky a lietadlá.