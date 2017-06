Líbya zvyšuje produkciu ropy, ťažba je najvyššia za 4 roky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tripolis 19. júna (TASR) - Líbya aktuálne produkuje najviac ropy za 4 roky. Dohoda s firmou Wintershall totiž umožnila obnovenie ťažby na prinajmenšom dvoch poliach. Tento faktor komplikuje situáciu pre Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentských štátov, ktoré sa snažia o stabilizáciu cien a zníženie vysokých globálnych zásob komodity.Líbya aktuálne ťaží okolo 900.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne, uviedol pre agentúru Bloomberg zdroj oboznámený so záležitosťou. Produkcia sa zvýšila po obnovení ťažby na poliach, ktoré prevádzkuje domáca firma National Oil Corp. a nemecký Wintershall. Ďalším faktorom bol nárast produkcie na najväčšom líbyjskom poli Sharara, na ktorom sa aktuálne ťaží 270.000 barelov ropy denne.Politicky rozdelená krajina aktuálne produkuje najviac ropy od júna 2013, keď denná ťažba dosiahla 1,13 milióna barelov denne, vyplýva z údajov agentúry Bloomberg.Zvýšenie produkcie Líbye je problémom pre OPEC a ďalších veľkých producentov, ktorí sa v máji dohodli predĺžiť obmedzenie ťažby o 9 mesiacov, aby znížili ponuku na trhu a globálne zásoby a podporili ceny. Dohoda o znížení ťažby sa netýka Líbye a Nigérie.National Oil Corp. a Wintershall sa minulý týždeň dohodli, že obnovia produkciu v niektorých oblastiach. Líbya ešte na konci apríla ťažila okolo 700.000 barelov ropy denne, pričom aktuálne sa produkcia zvýšila približne o 200.000 barelov denne. Do konca júla by sa v krajine malo ťažiť 1 milión barelov ropy denne, uviedol minulý týždeň šéf National Oil Corp. Mustafa Sanalla.