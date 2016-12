Líbyjčanov obvinili na Malte z únosu líbyjského vnútroštátneho letu

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Valletta 25. decembra (TASR) - Dvaja únoscovia líbyjského lietadla, ktoré v piatok vynútene pristálo na Malte, boli dnes v tejto krajine obvinení z únosu vnútroštátneho líbyjského letu. Musa Saha a Ahmed Ali predstúpili pred maltský súd v nepriestrelných vestách a všetky obvinenia popreli. V prípade uznania viny im hrozí až doživotný trest.Súd okrem únosu obvinil oboch mladých mužov vo veku 27 a 28 rokov z prechovávania imitácie zbraní, použitia násilia voči osobe na palube lietadla, zo zadržiavania ľudí proti ich vôli, z vyhrážania sa násilím a z pokusu uškodiť vláde vyvolaním finančnej či ekonomickej nestability.Vnútroštátny let líbyjskej spoločnosti Afriqiyah Airways pôvodne smeroval z mesta Sabhá do tamojšej metropoly Tripolis. Po únose ho však odklonili na Maltu, kde pristál o 11.32 h SEČ. Na palube lietadla typu Airbus A320 bolo dovedna 111 pasažierov a sedem členov posádky. Únoscovia po dlhom vyjednávaní napokon všetkých rukojemníkov prepustili a vzdali sa maltským orgánom. Údajne chceli požiadať v Európe o politický azyl.Ľudia z uneseného lietadla sa vrátili do Líbye iným lietadlom v sobotu.Letecká spoločnosť Afriqiyah Airways uviedla, že únoscovia chceli pôvodne letieť do Ríma, ale pre nedostatok paliva skončili na Malte.