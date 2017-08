Líbyjská pobrežná stráž vrátila vyše 1000 migrantov z mora do Líbye

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 7. augusta (TASR) - Líbyjská pobrežná stráž zachytila v Stredozemnom mori za posledných niekoľko dní vyše 1000 migrantov na drevených a gumových člnoch a vrátila ich na líbyjské pobrežie. Od piatka 4. augusta bolo zachránených 1124 ľudí, informovala dnes Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).Talianska vláda sa v júli rozhodla spustiť námornú misiu, ktorej cieľom je poskytovať technickú a logistickú pomoc líbyjskej pobrežnej stráži. Tento krok môže priniesť zásadnú zmenu v situácii, keď sa Európa snaží zastaviť migrantov plaviacich sa zo severnej Afriky cez Stredozemné more do Európy za lepším životom.Pri najnovšej záchrannej misii bolo dnes ráno neďaleko líbyjského hlavného mesta Tripolis zachránených 155 ľudí vrátane 18 žien a desiatich detí. Migranti pochádzali z viacerých krajín vrátane Maroka, Tuniska, Alžírska a Sudánu, ako aj zo subsaharskej Afriky a Sýrie, spresnili talianske médiá.Líbya zažíva chaos od roku 2011, keď bol za podpory NATO zvrhnutý bývalý vodca Muammar Kaddáfí. Neexistujúca vláda zákona v tejto bývalej talianskej kolónii je hlavným faktorom, ktorý podnecuje obchodovanie s migrantmi a ich pašovanie.Od začiatku tohto roka dorazilo do južnej Európy približne 114.000 migrantov a okolo 82 percent z nich skončilo v Taliansku, ako vyplýva z minulomesačných údajov IOM. Takmer všetci títo migranti sa vydali na plavbu z Líbye.