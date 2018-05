Líbyjská pobrežná stráž zachránila v pondelok 500 migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káhira 8. mája (TASR) - Líbyjská pobrežná stráž v pondelok uviedla, že v Stredozemnom mori zadržala lode so stovkami migrantov, medzi ktorými boli aj ženy a deti. Informovala o tom agentúra AP.Podľa pobrežnej stráže zadržali v nedeľu tri lode skôr, než opustili líbyjské teritoriálne vody. V prvej lodi sa nachádzalo 98 migrantov vrátane deviatich žien, pričom väčšinu ľudí na palube tvorili alžírski, tuniskí a marockí občania.V druhej zadržanej lodi sa nachádzalo 114 migrantov. Jeden z ľudí na palube sa podľa líbyjskej pobrežnej stráže utopil a ďalší je nezvestný. Tretiu loď s 97 migrantmi na palube zadržali pri pobreží líbyjskej metropoly Tripolis.Pobrežná stráž ďalej informovala, že v pondelok sa jej podarilo zachrániť celkovo 500 migrantov.Líbya je vyhľadávanou tranzitnou trasou migrantov, najmä Afričanov, smerujúcich do Európy cez Stredozemné more.