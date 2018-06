Líbyjská pobrežná stráž zachránila v Stredozemnom mori 200 utečencov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Káhira 27. júna (TASR) - Blízko pobrežia Líbye zadržali v utorok 200 migrantov afrického pôvodu, ktorí sa chceli preplaviť cez Stredozemné more do Európy. Agentúra AP o tom informovala v stredu s odvolaním sa na vyhlásenie hovorcu líbyjskej pobrežnej stráže.Migrantov, ktorí sa plavili v drevenej lodi, zadržali pri pobreží neďaleko hlavného líbyjského mesta Tripolis.Líbyjská pobrežná stráž zachránila tento týždeň už viac ako 1100 migrantov, z toho desiatky žien a detí.Líbya, zmietaná v chaose od povstania z roku 2011, je v súčasnosti hlavným východiskovým bodom pre plavby nelegálnych migrantov do Európy. S podporou európskych krajín však líbyjské orgány v poslednom období zvyšujú svoje úsilie obmedziť migračné prúdy.