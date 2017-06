Licenčná komisia SFZ odporučila na účasť vo Fortuna lige FC Nitra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 19. júna (TASR) - Licenčná komisia Slovenského futbalového zväzu (LK SFZ) odporučila na pondelkovom zasadnutí na účasť vo Fortuna lige klub FC Nitra.Ako informuje webový portál Košice:Dnes, víťaz druholigovej súťaže VSS Košice nepredložil podľa licenčnej komisie žiadnu požadovanú dokumentáciu na preverovanie. Košickí futbalisti tým pádom nesplnil požiadavky skráteného licenčného konania.Vedenie VSS Košice síce pred niekoľkými dňami verejne deklarovalo ukončenie športovej činnosti klubu, napokon však spravilo formálne kroky potrebné na účasť vo Fortuna lige 2017/18.vyjadril sa k nedávnej situácii pre oficiálny web FL výkonný riaditeľ Únie ligových klubov (ÚLK) Michal Mertinyák.Nitriansky klub by mali v najbližších dňoch na Prezídiu ÚLK oficiálne potvrdiť za nováčika najvyššej futbalovej súťaže. Zverenci trénera Ivana Galáda obsadili v skupine o postup do FL druhú pozíciu so ziskom 59 bodov.