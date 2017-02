Líder demokratov vyjadril vážne pochybnosti o sudcovi Gorsuchovi

Prezident USA Donald Trump nominoval v utorok 31. januára 2017 na post sudcu Najvyššieho súdu konzervatívca Neila Gorsucha. Zaplní takmer rok prázdne, deviate miesto na Najvyššom súde, a konzervatívci v ňom tak opäť získajú väčšinu. Na snímke americký prezident Donald Trump a konzervatívec Neil Gorsuch si podávajú ruku v Bielom dome vo Washingtone 31. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 1. februára (TASR) - Líder demokratov v americkom Senáte Charles Schumer vyjadril v utoroko tom, že nominant prezidenta Donalda Trumpa na sudcu Najvyššieho súdu Neil Gorsuch zapadá do hlavného prúdu v súdnictve, ako ho vnímajú demokrati.Schumer uviedol vo vyhlásení, že GorsuchSchumer napísal, že Senátna tom, aby akýkoľvek nominant na post sudcu Najvyššieho súdu získal 60 hlasov, čo znamená, že nominant musí dosiahnuť podporu v oboch hlavných amerických stranách - republikánskej aj demokratickej.Schumer neuviedol, či sa pokúsi o obštrukčnú zdržiavaciu taktiku, teda procedurálny manéver, ktorý si vyžaduje 60 hlasov. Obštrukčnú taktiku však môže uplatniť akýkoľvek senátor a demokratický senátor za štát Oregon Jeff Merkley už naznačil, že to urobí.Prezident USA Donald Trump v utorok už skôr nominoval na doživotný post sudcu Najvyššieho súdu zarytého konzervatívca Neila Gorsucha (49). Ak ho Senát schváli, Gorsuch zaplní takmer rok prázdne miesto na Najvyššom súde a konzervatívci v ňom tak opäť získajú väčšinu. Gorsuch bude pomáhať robiť rozhodnutia v záležitostiach polarizujúcich americkú spoločnosť, ako sú napríklad interrupcie, regulácia strelných zbraní, trest smrti a náboženské práva.Gorsuch by mal zaplniť miesto po zosnulom konzervatívnom sudcovi Antoninovi Scaliovi, ktorý zomrel vo februári 2016.