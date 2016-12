Líder Mosta-Híd Bugár urobí všetko pre to, aby vláda vydržala

Na snímke sprava predseda SNS Andrej Danko, predseda Smer-SD Robert Fico, predseda Most-Híd Béla Bugár. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 27. decembra (TASR) - Urobím všetko pre to, aby vláda vydržala, vyhlásil v rozhovore pre TASR predseda Mosta-Híd Béla Bugár. Zatiaľ nevidí, že by sa niekto z koaličných partnerov snažil o predčasné voľby. Dodáva však, že každý politik musí byť pripravený na všetko.zdôraznil a ocenil, že v koalícii platia dohody.vysvetlil.O predčasných voľbách hovorili spolu predseda NRSR a SNS Andrej Danko a šéf SaS Richard Sulík. Rozhovor o predčasných voľbách kritizoval minister kultúry a podpredseda Smeru-SD Marek Maďarič. Danko trvá na tom, že vzťahy koaličných partnerov sú korektné a silné a že SNS neurobila ani nemieni urobiť nič, čo by mohlo oslabiť vládnu koalíciu. Maďariča vyzval, aby svojimi "i" nerozbíjal koalíciu.Bugár trvá na tom, že ak by po marcových parlamentných voľbách vznikla pravicová koalícia, už by neexistovala. "poznamenal Bugár.Zopakoval, že s lídrom OĽaNO-NOVA Igorom Matovičom spolupracovať nebude.ebe toľko negatívnej energie, že keby sa dala otočiť na pozitívnu, tak celý rok by sme z toho mohli svietiť aj kúriť," povedal Bugár.Na otázku, ako je to so spoluprácou s inými opozičnými stranami napríklad s SaS, Sme rodina či KDH, uviedol, že nešpekuluje. Venuje sa vlastnej strane, ktorej preferencie po mesiacoch vo vláde a napriek práci ministrov za Most-Híd výraze nerastú." podotkol s tým, že bol presvedčený o poklese preferencií za prvý rok vlády. Verí, že čísla pôjdu hore. "uzavrel.