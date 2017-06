Líder opozičných labouristov Corbyn je skúsený politický veterán

Jeremy Corbyn. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 6. júna (TASR) - Vo štvrtok 8. júna sa budú v Spojenom kráľovstve konať predčasné parlamentné voľby. TASR prináša profil vodcu britskej Labouristickej strany Jeremyho Corbyna, ktorý podporuje výzvy na odstúpenie konzervatívnej premiérky Theresy Mayovej.Britský politik Jeremy Corbyn pôsobí od septembra 2015 ako predseda britskej opozičnej Labouristickej strany. Je predstaviteľom krajne ľavicového krídla tohto politického subjektu. Dlhoročný socialistický politik je ostrým kritikom úsporných opatrení britskej vlády a členstva Spojeného kráľovstva v Severoatlantickej aliancii.Narodil sa 26. mája 1949 v meste Chippenham, grófstvo Wiltshire. Stredoškolské štúdiá absolvoval na gymnáziu Adams' Grammar School (AGS) v Newporte, neskôr navštevoval Metropolitnú univerzitu v Londýne. V roku 1966 vstúpil do Labouristickej strany a jej mládežníckej organizácie Mladí socialisti. Po štúdiách strávil dva roky v dobrovoľníckej organizácii Voluntary Service Overseas (VSO) na Jamajke.V roku 1974 bol Jeremy Corbyn zvolený za poslanca v londýnskom obvode Haringey, kde zasadal až do roku 1983. V roku 1981 tiež spolupracoval na neúspešnej kampani Tonyho Benna na podpredsedu Labouristickej strany. V tom istom čase bol zvolený za tajomníka miestnej labouristickej organizácie v obvode Islington.V roku 1982 bol vybraný za kandidáta Labouristickej strany v londýnskom volebnom obvode Islington North. Vo voľbách v roku 1983 ho zvolili za poslanca dolnej komory britského parlamentu a ihneď sa pridal k parlamentnej skupine Socialist Campaign Group, ktorá združuje ľavicové krídlo labouristických poslancov. Vo svojom obvode bol následne sedemkrát znovuzvolený a bol členom mnohých výborov a komisií.Jeremy Corbyn je zástancom antifašizmu a niekoľkokrát rečnil na protifašistických demonštráciách. Bol známym odporcom apartheidu v Juhoafrickej republike a je členom organizácie Anti-Apartheid Movement (AAM). Ako člen organizácie Amnesty International viedol kampaň, aby bol čilský diktátor Augusto Pinochet súdený za svoje zločiny.Po porážke Labouristickej strany v britských voľbách 2015 nahradil vo funkcii jej dovtedajšieho predsedu Eda Milibanda, ktorý po prehre v májových parlamentných voľbách podal demisiu. Dňa 12. septembra 2015 bol Jeremy Corbyn už v prvom kole hlasovania zvolený za predsedu Labouristickej strany so ziskom 59,5 percenta hlasov. Tým sa oficiálne stal lídrom britskej opozície.Corbyn zaujal predovšetkým nových nadšených prevažne mladých členov strany, z ktorých mnoho je nespokojných s britskou politikou.V septembri 2016 Jeremy Corbyn obhájil post predsedu Labouristickej strany, keď so ziskom takmer 62 percent z celkovo viac ako 500.000 odovzdaných hlasov zvíťazil nad jediným protikandidátom Owenom Smithom.