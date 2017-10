Líder slobodných Strache potvrdil stredajšiu návštevu šéfa ÖVP Kurza

Sebastian Kurz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 19. októbra (TASR) - Líder rakúskych slobodných Heinz-Christian Strache potvrdil v rozhovore pre denník "Österreich" a súkromnú spravodajskú televíziu oe24 TV, že sa doma v Klosterneuburgu stretol v stredu "súkromne" so Sebastianom Kurzom, lídrom Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), ktorá zvíťazila v nedeľňajších predčasných parlamentných voľbách.Podľa slov šéfa Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) išlo o prvé ich stretnutie medzi štyrmi očami. Obaja sa pri tejto príležitostivďakaStrache sa domnieva, že práve predseda ÖVP nahradí na poste rakúskeho spolkového kancelára Christiana Kerna, ktorému voliči podľa jeho názoru vystavili stopku.Líder FPÖ súčasne ubezpečil, že ak slobodní dostanú od ľudovcov pozvanie na koaličné rokovania, nebudú paralelne viesť rozhovory so žiadnou inou politickou stranou.Prvé informácie o údajnej schôdzke oboch lídrov priniesol denník Kurier, žiadna zo zainteresovaných strán nepotvrdila. Obe však potvrdili neoficiálne kontakty so všetkými politickými stranami.Podľa tohto periodika malo stretnutie v Stracheho byte trvať okolo troch hodín.Kancelária hlavy štátu Alexandra Van der Bellena už medzičasom oznámila, že rakúsky spolkový prezident poverí Sebastiana Kurza zostavením budúcej vlády krajiny v piatok po 11.00 h.Kurz by po prvotných sondážnych rokovaniach s predstaviteľmi všetkých parlamentných strán chcel prejsť ku konkrétnych rokovaniam o podobe budúcej koaličnej vlády, ktoré by sa mohli začať na budúci týždeň.