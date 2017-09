Líder španielskych socialistov chce rokovať s Katalánskom až do konca

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 12. septembra (TASR) - Líder španielskych socialistov Pedro Sánchez navrhuje ponúknuť Katalánsku viac nezávislosti a tak sa pokúsiť riešiť situáciu v tomto autonómnom regióne, kde sa 1. októbra má uskutočniť referendum o jeho odštiepení od zvyšku Španielska.Podľa Sáncheza prišiel okamih, aby "sa rozprávalo a rokovalo", lebo katalánsky problém po referende, a to bez ohľadu na jeho výsledok, "nezmizne" na druhý deň po uskutočnení plebiscitu.upozornil Sánchez podľa španielskeho denníka El Periódico.uviedol Sánchez, ktorý zdôraznil, že "do 1. októbra sa treba do poslednej minúty usilovať dospieť k dohode".Poznamenal, že tento návrh podporil aj španielsky premiér Mariano Rajoy a Pablo Iglesias zo strany Zjednotení môžeme (Unidos Podemos), s ktorými o tom hovoril. Podľa Sáncheza by na pôde španielskeho parlamentu mal vzniknúť výbor, ktorý by sa zaoberal problematikou posilnenia autonómie Katalánska.Španielske médiá dnes podľa agentúry AP informovali, že ústavný súd preventívne pozastavil platnosť zákona, ktorý sa mal stať v Katalánsku prechodnou ústavou, ak by sa tento región po referende vyhlásil za samostatný štát.Tým, že ústavný súd súhlasil s preskúmaním podania španielskej vlády, sa automaticky pozastavila jeho platnosť.Dokument má podľa denníka La Vanguardia 89 článkov a bol vypracovaný s cieľom zabezpečiť v Katalánsku vládu zákona v čase medzi referendom a schválením katalánskej ústavy.Už predtým ústavný súd pozastavil platnosť zákona a vyhlášky o vypísaní referenda o odštiepení sa Katalánska od zvyšku Španielska, ktoré vláda v Madride považuje za protiústavné.Napriek týmto obštrukciám je katalánske vedenie odhodlané pokračovať v prípravách na referendum, ktorého termín určilo na 1. októbra.Španielska generálna prokuratúra dnes upozornila veliteľov troch druhov policajných zložiek pôsobiacich v Katalánsku, vrátane regionálnej polície Mossos, na ich povinnosť zabrániť akejkoľvek činnosti smerujúcej k uskutočneniu referenda, informovala agentúra AP.Katalánsky parlament nedávno odobril dva "separatické" zákony. Prvý z nich podľa regionálnej vlády vytvára právnu bázu pre vykonanie referenda o nezávislosti. Druhý špecifikuje spôsob vystúpenie autonómneho regiónu zo zväzku Španielska v prípade, že v referende zvíťazí tábor prívržencov katalánskej nezávislosti.Madridská vláda považuje plánovaný plebiscit v Katalánsku za protizákonný.