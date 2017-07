Lidl má všetky predpoklady, aby v USA dosiahol úspech

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 11. júla (TASR) - Nemecký maloobchodný koncern Lidl je v USA o 9 % lacnejší než jeho hlavný domáci konkurent Wal-Mart. Zistili to analytici globálnej investičnej spoločnosti Jefferies po porovnaní cien 20 kúpených produktov v oboch reťazcoch.Zároveň skúmali podnikateľské správanie sa Lidla po jeho príchode do Veľkej Británie v roku 2009. Tam vyprovokoval niekoľko veľkých supermarketov k cenovej vojne. Podobnú situáciu teraz očakávajú analytici aj v Spojených štátoch.Podľa webu Business Insider je jedným z dôvodov, prečo Lidl valcuje konkurenciu cenami, systém súkromných značiek. Produktov vyrobených špeciálne pre Lidl je v jeho regáloch takmer 90 %. Firma preto nemusí odvádzať nijaké poplatky sprostredkovateľom. Sama si kontroluje výrobné náklady a určuje si ceny.Lidl podľa analytikov dáva prednosť tovarom dennej potreby, ako je pečivo, cereálie či džúsy. Sortiment si obmedzil na rýchloobrátkové produkty. To znamená, že nemusí držať toľko peňazí umŕtvených v zásobách.Lidl má zamestnancov vyškolených tak, aby mohli pracovať v rôznych častiach obchodu – v pokladni, sklade, dokladať tovar. To má pozitívny vplyv na flexibilnosť pracovníkov a ich efektívnejšie využitie. Počet zamestnancov udržuje na minimálne potrebnej úrovni. Na mnoho úkonov využíva moderné automatické technológie.Od typických amerických obchodov sa Lidl odlišuje aj veľkosťou predajní. Priemerne majú 2000 štvorcových metrov, americké sú štyrikrát väčšie.Na americkom území mal reťazec premiéru pred necelým mesiacom, 15. júna. Do roka chce otvoriť 100 predajní. V nasledujúcich rokoch sa má ich počet zvýšiť na 600.