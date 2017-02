Lidl plánuje skorší nástup na trh USA, prvé obchody otvorí už v lete

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 16. februára (TASR) - Nemecký diskontný reťazec Lidl sa rozhodol urýchliť svoj nástup na americký trh. Ako firma tento týždeň oznámila, prvých 20 obchodov by mala v USA otvoriť už toto leto, čo znamená, že expanzia bude rýchlejšia, než sa pôvodne očakávalo. Spočiatku firma svoj plán expanzie podávala tak, žePrvé obchody siete Lidl by sa mali otvoriť vo Virgínii, v Severnej Karolíne a Južnej Karolíne. Následne do roka chce mať reťazec otvorených na východnom pobreží USA 100 obchodov, čo by mohlo vytvoriť približne 4000 pracovných miest.Spoločnosť Aldi, ktorá je dlhoročným konkurentom siete Lidl, pôsobí na trhu USA už od roku 1976. Len pred pár dňami Aldi oznámil, že do svojho amerického biznisu plánuje investovať 1,6 miliardy USD (1,52 miliardy eur) a do konca budúceho roka rozšíriť sieť obchodov na takmer 2000 z terajších približne 1600.