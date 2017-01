Lidl sa spolieha výlučne na energiu z obnoviteľných zdrojov Foto: Lidl Foto: Lidl

Foto: Lidl Foto: Lidl

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. januára (OTS) - Ohľaduplný prístup k prírodným zdrojom je pre spoločnosť Lidl Slovenská republika jednou z kľúčových priorít v rámci spoločenskej zodpovednosti. V každej fáze svojej činnosti sa obchodný reťazec snaží prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju a bojovať proti klimatickým zmenám. Všetka energia dodaná do objektov Lidla pochádza z obnoviteľných zdrojov.V ročnom vyjadrení ide o zníženie spotreby o 5 kWh/m2.V priebehu dvoch rokov sa prostredníctvom troch zdrojov podarilo vyrobiť 60 000 kWh, čo v prepočte znamená 17,5 ton emisií CO2, ktoré neboli vypustené do ovzdušia. Aktuálne sa na strechách Lidl predajní nachádza šesť takýchto zdrojov. „,“ povedal, hovorca spoločnosti Lidl Slovenská republika.Lidl sa zároveň snaží o ohľaduplný prístup k životnému prostrediu aj pri výstavbe a prevádzke svojich budov. Tretie logistické centrum, ktoré obchodný reťazec otvoril vo februári 2016 v Seredi, je prvou budovou na Slovensku a 14. na celom svete so ziskom najvyššieho stupňa medzinárodnej environmentálnej certifikácie BREEAM. V seredskom logistickom centre a tiež na parkoviskách najmodernejších predajní Lidl sa nachádzajú nabíjačky na elektromobily a elektrobicykle. Lidl tiež vo svojich nových predajniach inštaluje tepelné čerpadlá využívajúce energiu z okolitého prostredia a namiesto syntetických chladív používa prírodné, ktoré majú nižšiu hodnotu indexu Globálneho Potenciálu Otepľovania (GWP).Vždy aktuálne a zaujímavé informácie o spoločnosti Lidl Slovenská republika nájdete na sociálnych sieťach.