Lidl zvýšil svoj podiel na britskom trhu na úkor domácich hráčov

Londýn 22. augusta (TASR) - Nemecký diskontný reťazec Lidl zvýšil svoj podiel na britskom trhu a predbehol konkurenčnú domácu sieť obchodov Waitrose.Lidl a jeho nemecký rival Aldi zvýšili svoje podiely na veľmi konkurenčnom ostrovnom trhu, a to aj na úkor štyroch najväčších britských hráčov, ktorými sú Tesco, Sainsbury, Asda a Morrisons. Oba nemecké reťazce totiž otvárajú množstvo nových obchodov, čo im pomáha zvyšovať predaj.Podiel Lidlu na trhu vo Veľkej Británii vzrástol na 5,2 % a stal sa siedmym najväčším supermarketom v krajine, predbehol aj domácu sieť obchodov Waitrose, uviedla spoločnosť Kantar Worldpanel, ktorá sa zaoberá prieskumom trhu.Waitrose má pritom lojálnu klientelu zo strednej triedy, ktorá uprednostňuje svoje obľúbené produkty vysokej kvality. Napriek tomu začal Waitrose zaostávať za reťazcami Lidl a Aldi, ktoré tlačia nadol ceny v celom odvetví.Kantar Worldpanel uviedol, že tržby spoločnosti Lidl za 12 týždňov do 13. augusta medziročne vzrástli o 18,9 % a predaj reťazca Aldi sa zvýšil o 17,2 %, vďaka čomu jeho podiel na trhu dosiahol 7 %.povedal Fraser McKevitt, vedúci oddelenia maloobchodných a spotrebiteľských prieskumov v Kantar Worldpanel.Aj všetky štyri veľké britské siete vykázali v sledovanom období rast tržieb, čo čiastočne odráža zrýchľovanie inflácie a najmä zdražovanie potravín. No aj napriek rastu tržieb všetci štyria britskí hráči stratili časť podielu na trhu, o ktorú ich pripravili nemecké diskonty.Štvorica najväčších britských reťazcov má aktuálne dohromady 69,3-% podiel na trhu s potravinami, čo je pokles v porovnaní so 76,3-% podielom pred piatimi rokmi.Tescu s nárastom predaja o 3 % za 12 týždňov do 13. augusta sa pritom darilo najlepšie zo spomínanej štvorice.Celkové tržby supermarketov v Spojenom kráľovstve vzrástli medziročne o 4 %.Ceny potravín v obchodoch v sledovanom období stúpli o 3,3 % v dôsledku oslabenia libry.