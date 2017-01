Lídrami ME sú ruskí krasokorčuliari, ISU zmenila výsledky KP tancov

Na archívnej snímke ruský tanečný pár Jekaterina Bobrovová, Dmitrij Solovjov. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

upravené výsledky:



tanečné páry - krátky program:

1. Jekaterina Bobrovová, Dmitri Soloviov (Rus.) 76,18 bodov,

2. Anna Cappelliniová, Luca Lanotte (Tal.) 75,65,

3. Gabriella Papadakisová, Guillaume Cizeron (Fr.) 75,48,

4. Charlene Guignardová, Marco Fabbri (Tal.) 70,46,

5. Isabella Tobiasová, Ilja Tkačenko (Izr.) 69,35,

6. Alexandra Stepanovová, Ivan Bukin (Rus.) 68,17, ...

17. Lucie MYSLIVEČKOVÁ, Lukáš CSÖLLEY (SR) 52,84

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ostrava 27. januára (TASR) - Medzinárodná korčuliarska únia ISU zrevidovala na základe videozáznamu poradie na prvých dvoch miestach v štvrtkových krátkych tancoch na ME v Ostrave. O prvé miesto po jednobodovom odpočítaní prišli Taliani Anna Cappelliniová a Luca Lanotte, ktorí klesli na druhé miesto na úkor Rusov Jekateriny Bobrovovej a Dmitriho Soloviova.Prezretie videozáznamu technickému a rozhodcovskému panelu ukázalo, že Taliani urobili dodatočný prvok, podľa pravidiel za toto nasleduje jednobodová penalizácia. Vo vyrovnanej súťaži to znamenalo ich prepad na druhé miesto. Tretí zostali obhajcovia z Bratislavy 2016 Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron z Francúzska. Aj umiestnenie Slovákov Lucie Myslivečkovej a Lukáša Csölleya zostalo bez zmeny, do sobotňajšieho finále pôjdu zo 17. miesta.