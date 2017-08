Lídri by mali tento týždeň rokovať na Koaličnej rade

Na snímke zľava predseda strany SNS Andrej Danko, predseda strany SMER-SD Robert Fico a predseda strany Most-Híd Béla Bugár. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 21. augusta (TASR) - Lídri koaličných strán Smer-SD, Most-Híd a SNS Robert Fico, Béla Bugár a Andrej Danko by sa mali tento týždeň stretnúť na rokovaní Koaličnej rady. Potvrdil to dnes premiér Robert Fico, termín nepovedal.Naďalej očakáva od SNS meno nového ministra školstva, ktorý nahradí odchádzajúceho Petra Plavčana. Ak SNS do Plavčanovho odchodu s novou nomináciou nepríde, predseda vlády požiada prezidenta SR Andreja Kisku, aby riadením rezortu poveril niektorého z ministrov za SNS. Národniari majú ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú a ministra obrany Petra Gajdoša. Fico už povedal, že by rezort školstva mohol dočasne viesť Gajdoš.Odchod z funkcie oznámil Plavčan minulý týždeň po tom, ako ho k tomu vyzval premiér Fico a šéf SNS Danko to akceptoval. Dôvodom bola kauza s rozdeľovaním eurofondov na podporu vedy na ministerstve školstva, ktorú nevedel Plavčan dôveryhodne vysvetliť. Po prepuknutí kauzy sa ocitla koalícia v kríze, keďže Danko k septembru vypovedal koaličnú zmluvu.Lídri sa zhodli, že vládna koalícia nemá alternatívu a majú záujem pokračovať ďalej. Potom prišla SNS s požiadavkami, ktoré zverejnila v médiách skôr, ako ich oznámila partnerom. Lídri sa už oficiálne nestretli, hoci rokovania avizovali. Napokon sa ale dohodli, že pripravia dodatok ku koaličnej zmluve.Následne prišlo k výzve na odstúpenie Plavčana, čo v prvej reakcii Danko označil za podraz. Neskôr to akceptoval a zobral si štyri dni na premyslenie si, ako ďalej v koalícii a či vôbec bude pokračovať v politike. Tie už uplynuli, Danko sa zatiaľ nevyjadril. Smer-SD a Most-Híd odmietajú predčasné parlamentné voľby. Fico deklaroval záujem pokračovať v tejto zostave.