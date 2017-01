Lídri EÚ: Mayová chce dohodu, ale nemôže len brať, musí aj dávať

Britská premiéra Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 18. januára (TASR) - Európski lídri privítali fakt, že im britská premiéra Theresa Mayová konečne poskytla jasnejší obraz o svojich plánoch na vystúpenie z Európskej únie (EÚ). Ale odkázali jej, že potrebuje reálnejší pohľad na cenu, ktorú Británia za odchod z Únie zaplatí.Vízia premiérky Mayovej o, ktorá odíde z jednotného európskeho trhu a začne s Bruselom rokovať o novej, komplexnej dohode o voľnom obchode, predstavuje formu tzv. tvrdého brexitu.Európania už mesiace dávali najavo svoju frustráciu z postoja britských predstaviteľov, ktorí verejne nechceli akceptovať fakt, že ich rozhodnutie obmedziť migráciu, teda voľný pohyb osôb, čo je jedna zo základných slobôd EÚ, znamená stratu prístupu na spoločný trh. Mayovej prejav za tým urobil konečne bodku.skonštatoval Donald Tusk, predseda Európskej rady, ktorý bude dohliadať na rokovania oBritánie a EÚ.Európski lídri vyčkávajú, kým Mayová v marci formálne odštartuje proces odchodu z EÚ. Ale opakovane upozornili Britániu, že si nemôže vyberať hrozienka z koláča, teda nemôže len brať, musí aj dávať.Kanade napríklad trvalo celé roky, kým vlani uzavrela s EÚ dohodu o voľnom obchode (CETA) a ani tá jej nezaručuje taký prístup na európsky trh, aký má zatiaľ Británia ako člen EÚ.Mayová vo svojom prejave zdôraznila, že voľný obchod je v záujme oboch strán, teda Británie aj EÚ. Európa s tým súhlasí a je ochotná pokúsiť sa maximálne eliminovať škody. Ale zatiaľ čo Mayová vyhlasuje, že snaha potrestať Britániu poškodí ekonomické záujmy kontinentu, lídri EÚ majú obavy, že výhodná dohoda pre Londýn by povzbudila voličov aj v iných štátoch, aby sa snažili napodobiť britské referendum.Podľa bývalého belgického premiéra Guya Verhofstadta, ktorý bude na rokovaniach o brexite zastupovať Európsky parlament, EÚ nemôže akceptovať dohodu, ktorá by Británii zabezpečila lepšie podmienky mimo bloku ako v ňom.Britský minister financií Philip Hammond už naznačil, že bude možnoznížiť firemné dane, aby bola Británia schopná konkurovať EÚ, ak nedosiahne dobrú adohodu a dôjde k zavedeniu ciel. Verhofstadt ho upozornil, že takéto vyhlásenia dohodu neuľahčia. Obe strany potrebujú férovú dohodu, ale s vyhrážkami sa to nedosiahne.