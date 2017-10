Lídri EÚ upozornili Mayovú, že čakajú na správy o faktúre za brexit

Britská premiérka Theresa Mayová (uprostred) sa rozpráva s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom (vpravo) a nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou (vľavo) počas rokovania za okrúhlym stolom na summite EÚ v Bruseli 19. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 19. októbra (TASR) - Európska únia potrebuje získať od Británie viac podrobností o tom, ako si predstavuje budúce vzťahy s Bruselom. Po príchode na dvojdňový summit EÚ v Bruseli to uviedli vo štvrtok premiéri viacerých členských krajín.Írsky premiér Leo Varadkar sa zameral na otázku hraničného režimu medzi Írskou republikou a britskou provinciou Severné Írsko, pričom pripomenul sľuby britskej strany, že si aj po tzv. brexite želá najbližšie možné vzťahy s Dublinom.odkázal Varadkar do Londýna. Dodal, že nestačí len vyjadriť túžbu po dosiahnutí nejakých výsledkov, ak ich britská strana nedokáže vysvetliť.Podľa jeho slov je hranica medzi Írskou republikou a Severným Írskom jednou z kľúčových otázok, ktorú je potrebné vyriešiť skôr, než celkové rokovania zamerajú na oblasť budúcich obchodných vzťahov.Britskej premiérke Therese Mayovej, ktorá bude počas štvrtkovej pracovnej večere lídrov EÚ vysvetľovať najnovšie pozície svojej krajiny k brexitu, holandský premiér Mark Rutte aj prostredníctvom médií odkázal, že EÚ potrebuje lepšie objasniť tzv. britský účet za brexit. Suma, ktorú Briti musia vrátiť do rozpočtu EÚ, nebola zatiaľ spresnená. Rôznia sa aj odhady - od spodnej hranice 20 miliárd eur až po sumu 120 miliárd eur.vyhlásil Rutte. Spresnil, že môže byť navrhnutá suma, o ktorej budú obe strany rokovať, ak by sa britskej strane zdala príliš vysoká, zatiaľ mu však chýba akákoľvek" Londýna.Premiérka Mayová už vie, že počas pracovnej večere bude čeliť jednotnému postoju 27 partnerov, ktorí minimálne do nasledujúceho, decembrového summitu EÚ zablokovali britské návrhy na rýchle uzavretie prvej fázy "rozvodových" rozhovorov.Mayová pôvodne dúfala, že sa jej podarí presvedčiť premiérov a prezidentov a že druhá fáza rokovaní o brexite, špecifikujúca budúce obchodné vzťahy, sa začne už na budúci týždeň. Na summit do Bruselu prišla so zmierlivou ponukou, týkajúcou sa zaručenia práv približne troch miliónov občanov EÚ žijúcich v Británii v období po brexite.V piatok, v druhý deň summitu budú o otázkach okolo brexitu rokovať už iba lídri 27 krajín EÚ, bez britskej premiérky.