Lídri G7 budú diskutovať o globálnej ekonomike a politike USA

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 6. júna (TASR) - Globálna ekonomika a obavy z americkej obchodnej politiky budú jednou z tém nadchádzajúceho summitu lídrov skupiny G7, siedmich najvyspelejších štátov sveta, ktorý sa uskutoční v dňoch 8. až 9. júna v Kanade. Potvrdil to v stredu hovorca japonskej vlády Jošihide Suga. Ten novinárom na brífingu povedal, že je dôležité zachovať obchod voľný a otvorený, v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).Americký prezident Donald Trump, ktorý sa má tiež zúčastniť na stretnutí vedúcich predstaviteľov G7 v kanadskej provincii Quebec, pritom koncom marca zaviedol sadzby na dovoz ocele vo výške 25 % a 10 % na import hliníka z iných štátov. Ako dôvod uviedol národnú bezpečnosť. Kanada, Európska únia (EÚ) a Mexiko mali do 1. júna výnimku, ale Trump im ju minulý týždeň zrušil.Ministri financií krajín G7, ktorí sa stretli už minulý týždeň, vytkli Washingtonu tarify a plánujú o nich rokovať aj na summite G7.Zavedenie ciel vyvolalo krízu v transatlantických vzťahoch, ktorú predseda Mníchovskej bezpečnostnej konferencie Wolfgang Ischinger označil zaSúčasný konflikt medzi americkým prezidentom a EÚ ohľadne obchodu a tiež pre odstúpenie Washingtonu od klimatickej dohody, jeho prístup k medzinárodným zmluvám a inštitúciám je oveľa rozsiahlejší a hlbší ako v prípade vojny v Iraku, vyhlásil Ischinger, bývalý veľvyslanec Nemecka vo Washingtone, v rozhovore pre agentúru DPA. Pripomenul, že kým pred 15 rokmi sa základné presvedčenie Západu nezmenilo, súčasný spor je oveľa hlbší, pretože otriasa základnými hodnotami a prvkami Západu.V rokoch 2002-2003 totiž Nemecko a Francúzsko odmietli nasledovať Spojené štáty do vojny v Iraku, čo vážne naštrbilo ich vzťahy. Vtedajší americký prezident George W. Bush s nimi niekoľko mesiacov neprehovoril.Najnovšie vyvolali napätie na oboch stranách Atlantiku Trumpove clá, ako aj jeho rozhodnutie obnoviť sankcie proti Iránu a jednostranné odstúpenie od Parížskej klimatickej dohody. Trump sa má v piatok (8.6.) v Kanade stretnúť s európskymi spojencami z G7, vrátane nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, talianskeho premiéra Giuseppeho Conteho, britskej premiérky Theresy Mayovej a Donalda Tuska a Jeana-Clauda Junckera z EÚ.Ischinger na záver povedal, že Európa by mala reagovať na krízu posunom k väčšej sebestačnosti.