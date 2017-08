Lídri koaličných strán sa zídu v utorok v hoteli Bôrik

Na archívnej snímke zľava predseda strany SNS Andrej Danko, predseda strany SMER-SD Robert Fico a predseda strany Most-Híd Béla Bugár Foto: TASR - Michal Svítok Na archívnej snímke zľava predseda strany SNS Andrej Danko, predseda strany SMER-SD Robert Fico a predseda strany Most-Híd Béla Bugár Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 14. augusta (TASR) - Koaliční lídri sa zídu v utorok (15.8.) večer o 19.00 h v hoteli Bôrik. TASR to potvrdila hovorkyňa predsedu vlády SR Beatrice Szabóová. "Po dohode lídrov troch koaličných strán sa Koaličná rada bude konať zajtra, t.j. v utorok o 19.00 h v hoteli Bôrik," uviedla.Predseda SNS a NRSR Andrej Danko by mal na stretnutie prísť s požiadavkami, ktoré mal partnerom predstaviť už v piatok (11.8.). Koaličná rada však nebola, premiér Robert Fico (Smer-SD) mal zdravotné problémy.Vládna koalícia je momentálne v kríze, ktorá vypukla po tom, čo predseda SNS Andrej Danko v pondelok (7.8.) oznámil vypovedanie koaličnej zmluvy.Následne sa predsedovia Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd na doteraz poslednom rokovaní Koaličnej rady zhodli, že neexistuje alternatíva k súčasnej vláde. Šéf Mosta-Híd Béla Bugár za trojlístok informoval, že partneri sú odhodlaní pokračovať ďalej. Podľa neho nie je problém v koalícii taký vážny.Po tejto zhode sa dostali cez médiá von požiadavky SNS. Odkazovanie cez médiá kritizujú viacerí predstavitelia koalície. Medzi požiadavkami SNS je napríklad 13. a 14. plat, zavedenie štátnych aeroliniek, podpora kúpeľníctva, ale aj to, aby sa ministri nevyjadrovali k práci kolegov.SNS zároveň čelí kauze rozdeľovania eurofondov na ministerstve školstva. Národniari pripustili, že aj za spustením kauzy vidia kroky z Úradu vlády. Zároveň upodozrievajú Smer-SD zo spolupráce s OĽaNO na diskreditácii SNS. Bugár vyzval koaličných partnerov na zodpovednosť.