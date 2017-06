Lídri LD a SNP varovali pred reflexívnou reakciou na terorizmus

Škótska premiérka Nicola Sturgeonová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Edinburgh 6. júna (TASR) - Predseda britskej strany Liberálni demokrati (LD) Tim Farron a predsedníčka Škótskej národnej strany (SNP) Nicola Sturgeonová upozornili, že v reakcii na teroristický útok v Londýne netreba obetovať občianske slobody. Obaja v televíznom programe Question Time vysielanom v pondelok večer z Edinburghu varovali pred reflexívnou reakciou na terorizmus.Na otázky moderátora z rôznych oblastí vrátane nezávislosti Škótska a brexitu odpovedali separátne.Podľa Farronových slov neexistuje žiaden dôkaz na podporu požiadavky na rozšírenie právomocí pri sledovaní ľudí.Sturgeonová zdôraznila, že sacitovala ju BBC.Líder LD zdôraznil, že problémom je nedostatok zdrojov, a nie malé právomoci. Bezpečnostné zložky dokážu vypátrať kriminálnikov, ale nemajúna ich sledovanie, povedal Farron.Obaja politici vysvetľovali svoje požiadavky na referendá - LD chce nové referendum o brexite a SNP o nezávislosti Škótska. Farron odpovedal na otázku diváčky, prečo je potrebné ďalšie referendum o brexite, keď voliči tento týždeň v parlamentných voľbách rozhodnú, ktorá zo strán ponúka v tejto oblasti to najlepšie. Povedal jej, že parlamentné voľby tiež boli pred dvoma rokmi a teraz sú ďalšie. A argumentoval, že dohoda o brexite bude dohodnutá za zatvorenými dverami, no konečné slovo by podľa neho mali mať voliči.Sturgeonová povedala, že keď sa voliči v referende vyslovili proti nezávislosti Škótska, neočakávala ďalšie referendum. Teraz je však jedinou alternatívou nezávislosti brexit bez ohľadu na jeho podmienky.Na otázku o možnej povolebnej spolupráci s inými stranami po voľbách, ktoré sa budú konať 8. júna, Farron vylúčil vstup LD do koalície. Sturgeonová naopak vyhlásila, že samozrejme uzavrie dohodu, aby zbavila konzervatívcov moci, ak to umožnia parlamentné počty.